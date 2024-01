Ritrovato serbatoio in eternit abbandonato in una pineta

Continuano i servizi di vigilanza delle guardie venatorie della Sezione Provinciale Federcaccia di Macerata, coordinati dalla Polizia Provinciale, su tutto il territorio maceratese.

Un serbatoio in eternit e un laccio dei bracconieri sono stati rinvenuti nei territori di San Severino e Petriolo. "Nel territorio settempedano – fa sapere il presidente di Federcaccia Macerata, Nazzareno Galassi – all’interno di una pineta, è stato ritrovato abbandonato, nelle vicinanze di una strada, un serbatoio di eternit, molto pericoloso in termini di inquinamento ambientale. Nel Comune di Petriolo è stato rinvenuto un ‘laccio’ predisposto dai bracconieri per la cattura della fauna selvatica in modo illegale". La Polizia Provinciale è intervenuta per gli adempimenti del caso. "Colgo l’occasione – aggiunge Galassi – per ringraziare le Guardie Volontarie e la Polizia Provinciale che con competenza e professionalità sono sempre presenti sul territorio per far rispettare le normative, finalizzate alla tutela del territorio e della fauna selvatica".