"Ritroviamo il cuore di Caldarola"

"È una giornata di festa. Uno splendore, nel nostro centro storico ferito". Così, commosso, il sindaco di Caldarola, Luca Maria Giuseppetti, ieri mattina ha definito l’inaugurazione del teatro comunale di Caldarola, tornato a brillare grazie ai lavori di recupero e restauro, dopo i danni subìti dal sisma. Un intervento di circa un milione 200 mila euro, di cui 1,1 milioni di finanziamenti pubblici (tra Por Fesr della Regione, ordinanza commissariale 104, Art bonus Fondazione Carima), 60mila di donazioni dei privati e 45mila di fondi comunali. I lavori di questo gioiello ottocentesco sono iniziati nel 2020 e hanno riguardato in particolare ricostruzione del tetto, interventi sulle murature, rifacimento di impianti (con riscaldamento a pavimento) e opere pittoriche, nuovi camerini e nuovi arredi, lampadari compresi. Tante le autorità presenti al taglio del nastro, tra cui il governatore Francesco Acquaroli, il commissario straordinario Guido Castelli, l’arcivescovo Francesco Massara, il prefetto Flavio Ferdani, il presidente della Provincia, Sandro Parcaroli, parlamentari del territorio e numerosi sindaci di diversi Comuni terremotati. Il sindaco, dopo aver ringraziato l’ingegnere Monica Brandi e le imprese che hanno realizzato l’opera, ha espresso tutta la propria emozione: "Il teatro è un centro di unione, aggregazione, socializzazione. Dopo la ricostruzione della scuola e i nuovi uffici comunali, è quello che ci serviva: abbiamo bisogno di ritrovare la nostra comunità". "Sono stati recuperati più di duecento posti – ha aggiunto Parcaroli -. Il teatro è il cuore della città, dove questa si riunisce". Sono saliti sul palco l’enfant prodige del piano, caldarolese, Alberto Cartuccia Cingolani, Anita Bartolomei (vincitrice Zecchino d’oro 2021), Saverio Marconi, fondatore della Compagnia della Rancia. "Iniziamo a vedere il materializzarsi di tanti sforzi effettuati, in questi anni, per far rinascere i territori devastati dal sisma – ha detto il presidente Acquaroli –. Questa inaugurazione è il segno inequivocabile di una ricostruzione che inizia a produrre effetti concreti. Esempi tangibili di quello che è la ricostruzione sta producendo". "Non solo sono terminati i lavori di recupero e restauro del teatro che proprio quest’anno compie 200 anni, ma restituiamo alla comunità uno spazio civico, culturale e aggregativo che contribuisce alla riconnessione del tessuto sociale e alla promozione del territorio – ha concluso Castelli -. Il segnale più evidente di quanto Caldarola tenesse a riappropriarsi del suo teatro è il fatto che in tanti, anche cittadini privati e aziende, abbiano contribuito a questo risultato, in termini economici e attraverso la donazione di materiali e forniture".