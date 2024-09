"Ritroviamo il sorriso coi palloncini"

Regalare un sorriso al prossimo grazie a spettacoli e momenti di condivisione. Questa la mission del 36 enne moglianese Marco Pennesi, in arte Clown Red Penny, residente a Civitanova, che da anni svolge l’attività di animatore avvalendosi della tecnica dei palloncini espressivi, un metodo che consente di migliorare la comunicazione con bambini e ragazzi disabili. La passione per il mondo dell’animazione comincia fin dall’adolescenza per Marco. Già a 15 anni partecipa alle feste e rievocazioni storiche come figurante sognando di trasformare questa attività nel suo futuro lavoro. Fondamentali gli anni da scout con il gruppo di Mogliano in cui ha avuto l’opportunità di frequentare alcuni incontri organizzati dalla Lega del Filo D’oro, in strutture dedicate a disabili e minori, dove un sorriso poteva fare la differenza e dove Marco si è sentito a casa. "La tecnica espressiva dei palloncini – spiega Pennes – è una modalità di comunicazione che mi consente di poter interagire con bambini e ragazzi disabili, grazie al palloncino, che loro riescono a muovere con la mano, ad esempio, per rispondere a domande affermative o negative ed in alcuni casi per comunicare anche altre informazioni. È una tecnica che ho appreso con il gruppo degli scout, durante un incontro con le logopediste della Lega del Filo D’oro al Castello della Rancia e che ho potuto approfondire all’ospedale di Macerata, grazie a degli incontri con il dottor clown che, in quel periodo, svolgeva la sua attività in corsia".

"Grazie agli scout – prosegue Pennesi – ho avuto la possibilità di entrare a contatto con il mondo della disabilità e mi sono reso conto di quanto mi piacesse aiutare il prossimo. Da lì in poi ho continuato il mio percorso da autodidatta nello studio e nella pratica della tecnica dei palloncini. A seconda della forma che si da al palloncino si possono creare delle dinamiche comunicative anche significative e questo è l’aspetto più importante".

Marco decide così di unire questo prezioso strumento ai suoi spettacoli realizzati non solo con palloncini, ma anche con marionette e burattini, che lo aiutano ad interagire con il suo pubblico spesso intrecciando relazioni con questi ragazzi e le loro famiglie. La passione spinge Pennesi a collaborare con tante associazioni del territorio e a prendere parte alle manifestazioni autofinanziandosi. "Mi piacerebbe in futuro poter lavorare con enti e associazioni che si occupano della disabilità – conclude Pennesi – sicuramente porterò avanti la mia attività perché non c’è cosa più bella di poter donare un momento di gioia". Per maggiori informazioni si può seguire la pagina Facebook Clown Red Penny.