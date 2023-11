"Ritrovo dei reduci della Casba: una serata di ricordi a Potenza Picena"

Altra adunata per i reduci della Casba, il bar (nel frattempo estinto) che furoreggiò negli anni ’60 e ’70 in via Gorizia, a due passi da piazza XX Settembre, soprattutto per la verve scatenata, i frizzi e i lazzi dei giovanotti scapigliati di allora. L’appuntamento è per domani sera alle "Scalette" di Potenza Picena. Il leader del gruppo, Roberto Castanò, ha convocato per l’occasione Mariano Gasparroni, Mario Corsi, Mario Palermi, Raffaele Iesari, Alfredo Mandolesi, Nicola Bigoni, Marsilio Marsili, Carlo Canaletti, Franco Mogliani, Giancarlo Torresi, Cesare Censi, Sergio Marinangeli, Patrizio Preterossi, Giorgio Valentini, Antonio Cellini e Samo Grabscek. Non mancheranno un pensiero e una preghiera per chi non c’è più: da Fausto Morichetti a Virgilio Eleuteri, da Sandro Paciotti a Elbano Guizzi e a Piero Piattoni. Top secret stavolta il menù. Lo humor scanzonato connoterà anche questa edizione.