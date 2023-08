Ritucci 32enne in carriera "Me ne vado fiera del nuovo regolamento del porto"

di Mario Pacetti

A Civitanova, e lungo l’intero litorale maceratese fino a Porto Recanati, l’estate sta trascorrendo senza troppe criticità, per lo meno in mare e sugli arenili ad esso affacciati. La conferma arriva dal capitano di corvetta Ylenia Ritucci. "Fino ad ora la Guardia costiera – ci ha dichiarato il comandante dell’Ufficio circondariale marittimo - non ha dovuto effettuare interventi importanti di soccorso alle persone, di quelli che mobilitano la motovedetta e le nostre pattuglie a terra. Talvolta è stato necessario prestare aiuto ai bagnanti in difficoltà ma le emergenze sono tutte rientrate in breve tempo grazie al pronto e risolutivo intervento degli assistenti disseminati lungo le spiagge. Questa statistica positiva ci conforta. Forse è servita anche l’opera di prevenzione e sensibilizzazione in cui ci siamo spesi nei mesi precedenti, specie nelle scuole".

E sul fronte dei controlli a terra come è andata?

"Molto bene anche lì. Nelle 300 ispezioni effettuate nei vari settori di nostra competenza (demanio, diporto e così via) abbiamo potuto accertare un sostanziale rispetto delle normative. Basti dire che da tutti questi blitz sono sortiti solo due verbali. Una contestazione con risvolti penali l’abbiamo mossa l’11 luglio a un’azienda locale resasi responsabile dello smaltimento in un’isola ecologica del porto di rifiuti speciali che non è lecito stoccare lì. Ne abbiamo dato notizia alla Procura della Repubblica di Macerata. Tre giorni dopo ci siamo invece imbattuti, sul lungomare nord, in uno stabilimento balneare che non stava rispettando sotto svariati profili l’ordinanza di sicurezza balneare. In questo caso è prevista una semplice sanzione amministrativa, nella misura di 1032 euro. Dopo qualche giorno siamo tornati lì e…era tutto a posto. L’antifona era stata capita". Questa sarà, per il comandante Ritucci, l’ultima estate a Civitanova. Dopo tre anni di leadership del Circomare, l’8 settembre trasmetterà le insegne del comando al 32enne tenente di vascello Chiara Boncompagni, senigalliese di Marzocca attualmente in servizio a Marina di Carrara. Lei si trasferirà quel giorno stesso a San Benedetto.

Cosa l’ha impegnata di più sul piano professionale in questi anni?

"Sono fiera del varo, nello scorso gennaio, del nuovo regolamento del porto. Lo abbiamo fatto malgrado tardi a subentrare un piano regolatore in linea con i tempi attuali. La gestione degli yacht sul molo sud, con le problematiche e le prospettive annesse, ha pure assorbito parecchie energie. E poi sono contenta del successo riscosso nello scorso ottobre dalle celebrazioni del trentennale del Circomare, con tanti ex comandanti tornati per l’occasione a Civitanova".

Cosa l’ha colpita della nostra città, nel bene o nel male?

"Premesso che io a Civitanova ci vivrei in eterno, debbo dire che ho apprezzato la cura quasi maniacale del verde e, più in generale, dell’ordine. Ma è una città cresciuta troppo in fretta. E così le infrastrutture e la viabilità sono rimaste indietro".