Rivalità nell’edilizia, scatta il blitz Sassate e bastonate tra egiziani

Sassate e bastonate ieri pomeriggio a Mogliano, tra due gruppi di egiziani in rivalità – a quanto sembra – per i lavori edili. L’allarme in paese è scattato poco dopo le 17. In un’abitazione si è presentato un gruppo di sei o sette nordafricani, arrivati da Macerata. Questi avrebbero attaccato i connazionali che vivono in quella casa, più o meno lo stesso numero di persone. Sarebbero stati lanciati sassi e usati i bastoni, fino a quando l’arrivo dei carabinieri non ha disperso gli attaccanti, che si sono allontanati. In base alla prima ricostruzione fatta dalle pattuglie intervenute sul posto, dietro al parapiglia ci sarebbero vecchi dissapori legati a questioni di edilizia: un gruppo non avrebbe voluto che gli altri andassero a lavorare nel loro "territorio", e a causa di questi dissidi che duravano da qualche tempo ieri sarebbe scattata la spedizione punitiva. Tutto comunque è ancora da accertare da parte dei carabinieri della Compagnia di Macerata, che stanno sentendo le persone presenti alla rissa e stanno cercando anche ulteriori elementi di lavoro usando le immagini delle telecamere della zona. Per fortuna, in ogni caso, non ci sono stati feriti gravi: una persona dovrebbe aver ricevuto un sasso sul viso, un’altra bastonate a una gamba e una terza aveva ferite alle mani, ma nessuno dei tre ha voluto essere accompagnato al pronto soccorso. Potrebbero farlo in seguito anche in maniera autonoma, per poi presentare una querela; in ogni caso, nessuno era in condizioni tali da aver bisogno urgente di cure mediche. Le indagini sono in corso per fare chiarezza su quanto accaduto.

Paola Pagnanelli