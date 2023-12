River Village, 50 non pagano: "Ultimatum ai condomini morosi"

"Ho mandato un ultimatum a circa 50 condomini morosi: o pagano gli arretrati entro l’inizio di gennaio, oppure staccherò l’acqua potabile nei loro appartamenti e riferirò al sindaco Andrea Michelini che quegli immobili sono diventati inagibili, e dunque se ne dovrà prendere in carico". È più che deciso l’avvocato Giovanni Buonocunto (nella foto), amministratore di condominio del River Village di Porto Recanati, che al suo interno conta 180 unità immobiliari. "Di recente ho fatto ricorso al tribunale di Macerata per staccare il servizio idrico in tre appartamenti, abitati da inquilini morosi – afferma Buonocunto –. Il giudice ha rigettato la mia istanza, dicendo che tale operazione già posso farla, perché rientra nelle funzioni ordinarie da amministratore. Allora ho subito avvisato cinquanta condomini, che non pagano le quote del servizio idrico, e hanno almeno 2 mila euro di arretrati a testa, anche se qualcuno è arrivato pure ad accumulare debiti per 8 mila o 10 mila euro. A loro ho detto che devono pagare tutti gli arretrati entro il 6 gennaio, sennò il giorno dopo staccherò l’acqua in quegli appartamenti. E non solo: avviserò il sindaco Michelini che quelle abitazioni risulteranno a norma di legge inagibili, in quanto prive di acqua potabile. Perciò, sarà lui come Comune a doversene prendere carico, contando poi che alcune di queste famiglie hanno minori". Buonocunto spiega poi il perché ha deciso di ricorrere a una soluzione così drastica. "I morosi danneggiano e basta i residenti onesti – osserva ancora –. Infatti, l’ultima bolletta scaduta di Astea ammontava a 28 mila euro e ho potuto saldare solo 10 mila euro. A ciò, si aggiungono altri 10 mila euro di arretrati (sempre con la stessa azienda) per gli scorsi mesi. E diversi condomini che ora non pagano, sono tra l’altro gli stessi che hanno ricevuto il ‘bonus acqua’".