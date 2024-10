Riversound, spettacoli e artisti di strada per la festa di Halloween

Tremate, le streghe son tornate. A Fiuminata l’associazione Riversound ripropone la festa di Halloween, un appuntamento ormai tradizionale per grandi e piccini. Da segnare in agenda la data di sopodomani: si inizia alle 16 con le bancarelle del mercatino e la mostra micologica. Intorno alle 16:30 lo spettacolo con i gufi a e l’apertura degli stand gastronomici. Non mancheranno esibizioni di strada per le vie del paese. Alle 17 apertura del percorso della Paura nella Villa Incantata, ovvero villa Felicioli allestita a tema famiglia Adam’s; a seguire, alle 18, sarà possibile approfittare del cinema in piazza e dalle 19 gli stand gastronomici serviranno la cena. Alle 19:30 spettacolo con il fuoco dal titolo "Rogo della strega", e alle 20 premiazione del concorso per la migliore casa addobbata a tema Halloween. Non mancherà la musica con il dj set a cura di Emiliano Effe a partire dalle 20:30 e fino a notte tarda, con servizio bar. "C’è tanto lavoro dietro per la buona riuscita di questo evento – fa sapere l’associazione –. Basti pensare alla cucina mobile che utilizzeremo per la somministrazione dei pasti, il tendone e la baracca per le bevande. Per non parlare dell’allestimento della villa. Vogliamo anche rassicurare chi viene da fuori che nei giorni festivi la strada di Pioraco per raggiungere Fiuminata sarà aperta quindi non ci saranno problemi di viabilità".