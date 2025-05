Rivive a teatro una storia vera. Ecco a voi "Ladies Football Club"

Il corso D (tempo prolungato) della secondaria di primo grado di Cingoli ha messo in scena al teatro Mestica di Apiro lo spettacolo "Ladies Football Club". La rappresentazione è stato l’atto conclusivo di un percorso laboratoriale dedicato al teatro e diretto dall’attrice-regista e esperta di didattica teatrale, Fiorenza Montanari.

La storia, tratta dal libro di Stefano Massini e riadattata dalla stessa Montanari, è realmente accaduta e racconta la nascita di una squadra femminile di calcio durante la Prima guerra mondiale in Inghilterra: squadra formata all’interno di una fabbrica di armi da mogli e madri lavoratrici che un po’ per caso, un po’ per sfogo, cominciarono a prendere a calci un pallone nelle pause di lavoro. Lo spettacolo è stato interpretato da alunni e alunne di due classi nei panni delle undici giocatrici, delle operaie, dei proprietari della fabbrica di munizioni, di padri, fratelli, maestri... Inoltre, sono state protagoniste quattro figure femminili rievocate dalle giocatrici: Rosa Luxemburg, Giovanna d’Arco, Eva e Giulietta.

"Per noi della seconda D è stato piacevole, divertente salire sul palcoscenico e gestire le dinamiche dello spettacolo da dietro le quinte – raccontano alcuni di noi – e non vediamo l’ora di rivivere un’esperienza teatrale nel prossimo anno scolastico. Siamo soddisfatti di noi perché siamo riusciti a gestire l’ansia, l’emozione, la tensione di andare in scena davanti al pubblico e siamo certi che questo ci aiuterà nella vita ad affrontare situazioni in cui ci dovremo mettere in gioco. E a proposito di gioco, visto che si parla di calcio, abbiamo fatto veramente squadra aiutandoci a vicenda e sentendoci davvero uniti nei movimenti e nei tempi della recitazione, sia durante le prove, sia durante lo spettacolo vero e proprio".

Il teatro Mestica di Apiro era pieno di spettatori e la serata si è conclusa con applausi e complimenti. La "magia" del luogo ha contribuito a rendere ancora più affascinante la nostra esperienza.