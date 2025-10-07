Rivive il Circuito. Colle dell’Infinito

Nonostante il vento e il cielo incerto, trenta motociclisti hanno preso parte alla quarta rievocazione del Circuito Colle dell’Infinito, riportando in vita una pagina di storia sportiva a Recanati. La giornata si è aperta con la parata delle moto d’epoca davanti al teatro Persiani, alla presenza del vicesindaco Roberto Bartomeoli, prima della partenza sull’anello delle mura che fu teatro delle gare originali tra il 1925 e il 1927. Da lì i partecipanti si sono diretti verso Porto Recanati, lungo un itinerario suggestivo tra colline e panorami costieri, con una sosta sul lungomare. Il percorso è poi proseguito verso Loreto e Sambucheto, con arrivo finale a tavola per il pranzo sociale. Il Circuito del Colle dell’Infinito, nato cento anni fa, rientrava nel clima pionieristico delle prime competizioni motociclistiche su strada, che nel territorio maceratese avevano trovato terreno fertile anche con il coevo Circuito del Chienti e Potenza. A ricordarne lo spirito hanno pensato quest’anno moto storiche come Ariel, Bsa, Royal Enfield, Sertum, Moto Guzzi, Benelli, Norton, MV, Vespa e Lambretta, alcune risalenti agli anni Venti e Trenta. L’iniziativa, organizzata dal Caem/Lodovico Scarfiotti con il presidente Mirko Recanatesi e il commissario Asi Angelo Privitera, ha avuto il patrocinio del Comune e il sostegno di diverse realtà imprenditoriali locali.