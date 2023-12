Rivoluzione alle medie. Aule e didattica del futuro

Un sogno nel cassetto dal 2014 che oggi diventa realtà grazie ai fondi Pnrr. A partire dal prossimo anno scolastico, dal settembre 2024, alla scuola secondaria di primo grado (scuola media) "Dante Alighieri" di Tolentino in centro storico, che fa parte dell’istituto comprensivo "Don Bosco", scatta una rivoluzione didattica. Saranno realizzate "aule laboratorio disciplinari", un po’ sullo stile dei college anglosassoni, con metodi di insegnamento e apprendimento all’avanguardia. Il progetto, che si inserisce nell’obiettivo Next Generation Classroom - Scuola 4.0 per la "trasformazione di aule in ambienti di apprendimento innovativi", è il primo a decollare in provincia, unico nel suo genere a livello di comprensivo; è stato accolto con entusiasmo dal Comune, dal sindaco Mauro Sclavi e dall’assessore all’istruzione Elena Lucaroni.

"È la scuola del futuro – dice il professor Edilio Venanzoni, vice collaboratore della dirigente scolastica Simona Lombardelli –. Sarà motivo di orgoglio per la città di Tolentino e il territorio". L’aula non sarà più assegnata alla singola classe ma al docente, che potrà operare nella propria disciplina in uno spazio attrezzato ad hoc. Lo studente si sposterà da un’aula laboratorio all’altra e potrà letteralmente "immergersi" nelle varie materie. La scuola sarà strutturata per dipartimenti; ci saranno aule di lettere, lingue, musica, arte, scienze, tecnologia, informatica con elementi di robotica. E ancora, armadietti personali per ogni alunno (con festa di inizio anno per la consegna delle chiavi), aule polifunzionali con proiettore e pittura-lavagna, una biblioteca diffusa nei corridoi e un angolo lettura in ogni aula. Un sogno che ha visto il gioco di squadra dell’ex vicepreside Giancarlo Brachetti e dell’attuale Cristina Gobbi, dell’ex dirigente Pierina Spurio, delle colleghe della primaria Michela Compagnucci e Letizia Marino (alla primaria con il Pnrr viene realizzata un’aula immersiva).

La referente del progetto, la professoressa Marta Cottone, fiduciaria della scuola di primo grado, insieme a una rappresentanza del team che ha lavorato all’obiettivo (come i docenti Claudia Contigiani, Paolo Lombi e Alessandra Santini, responsabile inclusione), spiega: "I ragazzi saranno protagonisti del loro apprendimento, grazie a strategie didattiche innovative e dinamiche. Il movimento facilita la concentrazione e lo studente in questo modo acquisisce maggiore autonomia. La professoressa Francesca Farinelli dell’istituto "Volta" di Perugia, che adotta il progetto dal 2012, è venuta a formare noi docenti; ha spiegato i grandi risultati emersi dalle prove Invalsi, gli alunni sono più attivi a lezione, stimolati". Drone, cuffie, visore e stampante 3d saranno di supporto. Una scuola, insomma, che risponderà alle sfide dell’Europa.