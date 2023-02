Rixi: "Più fermate del Frecciarossa? Vedrò la fattibilità della richiesta"

"Più fermate del Frecciarossa a Civitanova? Sonderò l’eventuale possibilità e vi farò sapere". Il Sottosegretario al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti Edoardo Rixi ha risposto così alla domanda del suo collega di partito ed ex deputato Mauro Lucentini, fattosi portavoce delle "tante imprese del maceratese e del fermano che ne hanno presentato richiesta, considerando che la stazione di Civitanova è l’unica ad ospitare questo tipo di fermate per entrambe le province". "Bisogna vedere – ha risposto Rixi, vice di Matteo Salvini al Mit – se questa operazione è tecnicamente possibile. Verificherò se ci saranno linee libere e vi darò una risposta che potrà essere positiva o negativa". Giunto a palazzo Sforza intorno alle 15, il Sottosegretario leghista è stato ospitato dal sindaco Fabrizio Ciarapica e dal presidente della Provincia Sandro Parcaroli, dalla consigliera regionale Anna Menghi, da alcuni assessori e consiglieri comunali. Affiancato dalla deputata Giorgia Latini, Rixi ha parlato della situazione infrastrutturale senza troppo addentrarsi nelle questioni locali. Ignorata la questione del sottopasso di via Carducci, l’impegno del Governo sul maceratese è "mettere a posto le infrastrutture esistenti per avere l’alternativa tra usare un’autostrada e un’arteria secondaria che oggi, spesso, non c’è".

Francesco Rossetti