R'n'R Bonsai da brividi a Potenza Picena: "Una partecipazione straordinaria"

Si è chiusa con un Pincio gremito di pubblico per il dj-set di Eva Poles della band punk Prozac +, la terza edizione del R’n’R Bonsai Festival, la tre giorni che ha animato la città di Potenza Picena. Dopo il pienone nella giornata d’esordio con i cubani GrupoCompay Segundo, fondatori dei Buena Vista Social Club, la seconda serata si è accesa con la voce iconica di Serena Abrami e il sound raffinato della sua band, i Leda. Poi il rock anni ’90 dei The Fottutissimi, per la terza serata, insieme all’esibizione di dj Eva Poles, che ha incendiato la pista con tracce che spaziavano dal rock, al punk, al r’n’b, al blues, all’elettronica. Da menzionare anche le jam session di chitarra nella sala Boccabianca con i ragazzi di OroboroGuitars, fino ai retroscena dello scatto perfetto, raccontati in un percorso interattivo, tra l’esposizione fisica e digitale di Matteo Malatini con Empix Multimedia, nella mostra al teatro Mugellini del fotografo di Virgin Radio, Henry Ruggeri. Mentre, in piazza Matteotti, i visitatori si sono immersi nell’installazione video a opera di Gianluca Grandinetti, videomaker di fama internazionale. "È una grandissima emozione aver visto una partecipazione così straordinaria", afferma Claudia Grandinetti, presidente dell’associazione Nevermind, nata per dar vita al festival.