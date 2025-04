"Roba da matti" con la Compagnia Valenti

La Compagnia Valenti debutta al teatro di Caldarola con il nuovo spettacolo "Roba da matti", domani alle 21.15 e domenica alle 18. Scritto da Fabio Macedoni insieme ad altri autori e diretto dal regista Francesco Facciolli, è ambientata attorno agli anni Trenta, fra Treia e Macerata.

"Mario deve diventare medico e studia a Macerata (dove non esiste la facoltà di medicina) grazie alla generosità e all’ambizione dello zio Agostino, ricco possidente treiese; peccato, però, che il nipote si applichi poco allo studio e molto di più al gioco delle carte e alle ragazze – si legge nelle note di regia –. Una lettera anonima, indirizzata ai genitori di Mario, metterà la pulce all’orecchio dello zio che si recherà immediatamente a Macerata per verificare lo stato degli studi del nipote e le presunte dicerie sul suo conto. A Macerata lo riceverà Mario che cercherà di nascondergli con la complicità di un amico la verità, fingendo di essere veramente medico in una clinica di matti o presunti tali, favorito, in questo escamotage, dalla presenza di una serie di personaggi a dir poco singolari, tutti ospiti della pensione dove lui stesso abita; ma la verità non tarderà a venire a galla".

I costumi sono ideati da Scilla Sticchi e ispirati all’arte futurista degli anni Trenta: un caleidoscopio di colori e forme che rendono omaggio a Balla e Depero. Così come nelle grafiche che promuovono lo spettacolo realizzate dallo stesso regista Fracciolli.

"Nel centenario della morte di Eduardo Scarpetta – scrive il regista –, la nostra commedia vuole ricordarlo e sottolineare il suo genio drammaturgico in una pièce in cui ritmo e comicità fanno da spina dorsale allo svolgersi della storia".

È possibile acquistare i biglietti su www.liveticket.it/compagniavalentiaps o al botteghino oggi dalle 18 alle 20 e domani dalle 18.