Roberta Bruzzone porta in teatro: "I volti della violenza"

Sarà la nota criminologa Roberta Bruzzone a inaugurare "Esseri Umani", il nuovo format nato dalla volontà di Confartigianato Imprese Macerata-Ascoli Piceno-Fermo e pensato per aprire spazi di dialogo tra il mondo dell’impresa e la comunità. Esseri Umani nasce con l’intento di creare un luogo vivo in cui imprenditori, cittadini e giovani possano trovare spunti di riflessione. Il primo appuntamento, organizzato in collaborazione con Ancos Confartigianato e con il patrocinio del Comune, è fissato per lunedì 9 alle 21 nel teatro Rossini di Civitanova, con l’incontro "I volti della violenza".

Protagonista sarà Roberta Bruzzone, psicologa forense e criminologa tra le più autorevoli in Italia, nota al grande pubblico anche per il suo impegno nella divulgazione scientifica e nella sensibilizzazione su temi come il femminicidio, la violenza domestica, le manipolazioni affettive. Al termine dell’evento Bruzzone sarà disponibile per il firmacopie.

L’incontro è gratuito, ma la prenotazione è obbligatoria sul sito www.confartigianatoimprese.org.