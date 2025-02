Roberta Cesaroni parla di adolescenza e futuro dei giovani

"Adolescenza e futuro: il segreto è ascoltarli" è il tema dell’incontro in programma domani dalle 17,30 alle 19,30 nella sala conferenze della Fondazione Il Vallato a Matelica, con protagonista la coach adolescenziale Roberta Cesaroni (nella foto). Ad organizzare l’evento, aperto a tutti liberamente e di particolare interesse per famiglie e docenti, è stato l’Istituto comprensivo Enrico Mattei di Matelica in collaborazione con l’associazione Help Sos Salute e Famiglia odv e la Fondazione Il Vallato, nell’ambito del progetto Pnrr – D.m. 19/2024 sui percorsi di orientamento con il coinvolgimento delle famiglie. La psicologa era già stata protagonista di altri due incontri sul rispetto e sulla valorizzazione del talento dei ragazzi, tenuti nei mesi di settembre e di novembre 2023 al teatro comunale di Matelica.