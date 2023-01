Roberta Pigini, l’altruismo nel ricordo

Al via anche quest’anno il riconoscimento di merito sociale in memoria di Roberta Pigini. "Un premio all’eccellenza umana" rivolto agli studenti del liceo "Giacomo Leopardi" di Recanati che la giovane aveva frequentato. Roberta Pigini, purtroppo, a causa di un male inesorabile, si è spenta nel 2018, all’età di 29 anni e la sua famiglia decise di creare in suo nome la "Fondazione Roby", di cui il padre Fausto, del gruppo del famoso marchio Gucci, è il socio fondatore, per promuovere la ricerca delle malattie neuromuscolari, con particolare attenzione alle miopatie miofibrillari di cui Roberta era affetta. Nel tempo la fondazione si è arricchita anche di un ulteriore scopo, quello di promuovere il merito sociale grazie alla collaborazione del liceo classico ’Leopardi’ di Recanati e del patrocinio dell’amministrazione comunale. Saranno, quindi, assegnate cinque borse di studio, da mille euro ciascuna, destinate a premiare valori come l’altruismo, l’inclusione, la solidarietà, la tutela delle diversità, la cittadinanza responsabile e l’attività di studenti regolarmente iscritti per questo anno scolastico al liceo classico ’Leopardi’, in uno dei suoi indirizzi. Le candidature per ambire alle borse di studio dovranno essere presentate entro il prossimo 31 marzo mediante i moduli che sono allegati al bando pubblicato nel sito del liceo classico e in quello della fondazione Roby.