Roberto Carlocchia ricevuto in Comune

Il sindaco Noemi Tartabini ha ricevuto nella sala giunta del palazzo comunale di Potenza Picena l’artista Roberto Carlocchia che, con il suo dipinto "L’arco del tempo", è stato selezionato dalla giuria del prestigioso "Premio Arte 2024". E l’opera sarà pubblicata nel mensile Arte (Cairo Editore). Nella sua visita in municipio, giovedì, il pittore potentino ha subito voluto consegnare al primo cittadino una riproduzione dell’opera in questione, che ha spiegato con queste parole: "Come si misura il trascorrere del tempo? Si può cercare di ingannarlo e di contrastarlo? Sullo sfondo di un palco surreale, popolato da sagome policrome di pesci e fenicotteri, si apre un varco nel grande orologio che segna inesorabile lo scorrere di un tempo che tutti noi, come il longevo elefante, vorremmo fermare. In un mix fra reale e irreale, si rivelano così i sogni e le ambivalenze esistenti nel nostro quotidiano". A sua volta, a nome della città, il sindaco Tartabini ha omaggiato Carlocchia con una pergamena celebrativa, ringraziandolo "per aver trasmesso attraverso le sue opere messaggi di bellezza, passione e dedizione veicolando il nome di Potenza Picena in Italia e oltre i confini nazionali". Ieri pomeriggio, nella sala Boccabianca, è stata inaugurata la sua mostra "Oltre lo sguardo". L’apertura dell’esposizione ha ufficialmente dato inizio alla manifestazione "Salotto DiVino".