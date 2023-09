Roberto e Mara via dal Piemonte "Ora seguiamo i ritmi della natura"

Lasciano la città, e il posto fisso, per andare a vivere in campagna e rilevare l’azienda agricola dello zio. Roberto Marcantoni e la moglie Mara Gheller (35 e 38 anni) nel 2020 hanno salutato Biella, e il Piemonte, per partire alla volta di Serralta, frazione di San Severino. I genitori di Roberto avevano lasciato quest’ultimo comune una quarantina di anni fa alla volta del Nord Italia. Ma il figlio piano piano ha iniziato a maturare l’idea, insieme alla sua dolce metà, di prendere in mano le redini dell’azienda di famiglia. E andare ad aiutare lo zio (il fratello del padre). Allora Roberto, che lavorava in una fabbrica di nastri trasportatori, e Mara, segretaria in uno studio di avvocati, hanno abbandonato un lavoro a tempo indeterminato, vicino Torino, per lavorare sui campi.

Roberto, quanto è cambiata la vostra vita?

"Tanto. Prima seguivamo ritmi cadenzati e regolari. Ora seguiamo i ritmi della natura vivendo alla giornata. Sono stati tre anni molto intensi, di duro lavoro: coltiviamo cereali, leguminose, piante da foraggio e puntiamo sulla produzione di olio".

Vi siete mai pentiti?

"Sinceramente no, per ora no. È stata una scelta ponderata e maturata nel tempo, non spuntata dalla sera alla mattina. Ci abbiamo pensato molto e poi, ad un certo punto, abbiamo "chiuso gli occhi" e abbiamo agito. Partire è stata una decisione condivisa tra me e mia moglie".

Cosa c’è qui che manca nel Piemonte?

"Innanzitutto un clima migliore, adatto alle coltivazioni. Poi la gente è più accogliente, meno chiusa. Ci siamo sentiti da subito a casa. D’altronde io conoscevo queste zone: fin da piccolo, venivo ad aiutare il nonno e lo zio".

Dove vedete il vostro futuro?

"Qui, anche se in continua evoluzione. Stiamo cercando di capire, studiare, migliorarci. Sono stati tre anni "propedeutici" per raccogliere i frutti, diciamo. E ora confidiamo in una maggiore tranquillità e stabilità".

Come vi siete divisi i compiti?

"Io mi occupo della lavorazione della terra, con il trattore. Lei di conserve, marmellate e zafferano. Per potatura e raccolta delle olive lavoriamo insieme".

l. g.