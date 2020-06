Macerata, 8 giugno 2020 - Schianto a Villa Potenza: è morto sul colpo Roberto Martinelli, maceratese, di 48 anni, sposato e padre di due gemelli. È accaduto ieri, alle 18.35, in via Einaudi. La dinamica dell’incidente è ancora da chiarire, ma dalle prime ricostruzioni Martinelli sarebbe stato in fase di sorpasso, quando si è trovato davanti una Nissan Qashqai condotta da un uomo (a bordo anche una donna) in fase di svolta a sinistra: avrebbe così tamponato l’auto, non facendo in tempo a frenare. Martinelli è deceduto sul colpo. Inutili sono stati i soccorsi del 118. Si è anche alzata in volo l’eliambulanza, ma poi è ripartita vuota. Procedono i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile, sezione radiomobile, per i rilievi e gli accertamenti. Sul luogo, oltre ai carabinieri e al 118, anche i vigili del fuoco, che sono intervenuti con un’autobotte e hanno messo in sicurezza l’area, e la polizia stradale.

Martinelli lascia nel profondo dolore la moglie Katiuscia, i due figlioletti, gemelli, che devono ancora compiere sei anni, e la mamma (il padre era scomparso qualche anno fa). Era un dipendente dell’Apm, lavorava all’acquedotto a Villa Potenza. Anche i suoi amici sono sotto choc: "Non riesco nemmeno a parlare – ha detto ieri Emiliano Pettinari, appena saputa la notizia –, non riesco a crederci. Roberto era una persona che dava il meglio di sé in ogni circostanza. Era calmo, riflessivo, sempre molto posato. Aveva una personalità ben definita, solida, e un carattere responsabile. Uscivamo insieme quando eravamo ragazzi e ultimamente ci eravamo visti più spesso del solito, in periodo di quarantena, dal momento che non ci si poteva allontanare molto da casa ci si trovava tutti in piazzetta, quella della nostra via, in via Troili, e si stava insieme a chiacchierare. Ne approfittavamo anche per far prendere un po’ d’aria ai nostri bambini. Non posso credere che non ci sia più".

Gli amici lo ricordano così, molto dedito alla famiglia, innamorato della moglie e dei bambini, a cui si dedicava appena tornava a casa dal lavoro. La domenica, se poteva, amava fare qualche giro in montagna, in sella al suo scooter, in compagnia di qualche amico. Passava molto tempo a prendersi cura del terreno e della casa che erano del padre. "Era molto buono – è il ricordo di un altro caro amico, Alessandro Trubbiani –, molto genuino, se ne trovano pochi come lui. Avevamo perso un po’ i contatti da quando si era sposato, ma quando lo chiamavi c’era sempre. Mi aveva chiesto come stavo, nel pieno della pandemia, e devo dire che lui era di poche parole, sia nella vita che nei messaggi. Con lui ho fatto due vacanze, a Gabicce e poi in Puglia. E poi, i casi incredibili della vita, proprio oggi (ieri, ndr) sono tornato a Fiastra dopo dieci anni che non ci andavo, l’ultima volta ci ero stato proprio con lui e mi erano tornati in mente i ricordi di quel bel giorno di sole trascorso insieme. Al ritorno a casa, la terribile notizia della sua scomparsa. Mi ha colto impreparato, ed è durissima trovare le parole giuste. Ciao, amico mio".