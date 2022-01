Macerata, 18 gennaio 2022 - Ha sconvolto la città la notizia, giunta improvvisa, della morte, all’età di 57 anni, di Roberto Verdenelli, agente di commercio. Abitava in via Igino Simboli, nel quartiere di Villa Teresa a Recanati. Ha chiuso gli occhi ieri mattina all’ospedale di Civitanova dopo che era stato ricoverato nei giorni scorsi in terapia intensiva con i polmoni compromessi dal Covid. Non si era mai voluto sottoporre alla somministrazione del vaccino.

Verdenelli è morto – dice chi lo conosceva bene – seguendo coerentemente quelli che erano stati sempre il suo stile di vita e le sue scelte. Convinto sostenitore che le malattie potessero essere affrontate con una sana alimentazione, era molto restio a ricorrere ad ogni altro tipo di cura tradizionale e, quindi, a sottoporsi a qualsiasi vaccinazione. Scelta che ha seguito anche quando è stato colpito dal Covid rifiutandosi, sino alla fine, di ricorrere alle cure ospedaliere. Poi il precipitare delle sue condizioni di salute e la corsa fra un ospedale e l’altro per cercare – purtroppo inutilmente – di strapparlo alla morte.

Verdenelli, carattere allegro e aperto, era molto conosciuto anche per il suo impegno politico. Aderente al Movimento 5 Stelle, si era candidato per le comunali nel 2014 a sostegno di Susanna Ortolani, che concorreva per la carica di sindaco, e l’anno dopo aveva partecipato anche alla selezione per la lista delle regionali sempre del Movimento 5 stelle.

"Roberto – ricorda la stessa Ortolani – era sempre allegro e disposto a dare una mano. Quando si stava con lui c’era sempre da divertirsi perché era sempre spiritoso e solare. Ho condiviso con lui il suo impegno politico. Ci ritrovavamo, inoltre, ogni anno in diverse città d’Italia, agli incontri insieme ai nostri amici del Movimento e parlamentari Cinque Stelle. Era sempre amico di tutti. Non parlavamo quasi mai della sua scelta di vita perché, conoscendolo, sapevo bene quanto fosse convinto nell’abbracciare e sostenere fortemente la causa delle politiche verdi a cui credeva moltissimo".

"La scomparsa prematura di Roberto Verdenelli lascia in tutti noi un senso di profonda tristezza e amarezza – scrive in una nota il Movimento 5 Stelle Marche –. Questa notizia ci ha scosso tutti, è stata un fulmine a ciel sereno. Verdenelli era un amico, un collega, un attivista che si è sempre speso con passione nell’impegno politico. Ma era anche una persona molto aperta, di grande compagnia ed estremamente collaborativa. Verdenelli amava la vita ed ha partecipato alle attività del Movimento per tanti anni con convinzione e caparbietà non facendo mai mancare quella giusta dose di spensieratezza e di allegria che erano tipiche della sua personalità. Ci stringiamo in un abbraccio ai suoi familiari".

Verdenelli lascia l’ex moglie Cristina, con cui aveva mantenuto un buonissimo rapporto, il padre Vito, la mamma Vera e la sorella Manuela. La camera ardente è stata allestita all’obitorio di Civitanova e sarà possibile rendergli un ultimo saluto oggi per l’intera giornata, dalle 8 alle 20. Quindi la salma partirà alal volta di San Benedetto per essere cremata.