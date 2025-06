Robur, la fine di un’epoca. Accordo con la Vigor, nasce la "VR Macerata"

Continuerà a esserci la Robur Macerata, ma in una veste molto più ridotta dell’attuale: è quanto emerso durante un incontro con i genitori dei piccoli calciatori e per molti di loro la prossima stagione potrebbero aprirsi le porte della Vigor Macerata, che cambierà nome in VR Macerata ("V" per Vigor e "R" per Robur). La Robur Macerata – legata ai Salesiani – continuerebbe a coltivare le formazioni Piccoli amici (bambini dai 5 ai 6 anni) e Primi calci (7-8 anni), proseguendo così la tradizione iniziata nel 1905 e che ha visto nelle sue fila alcuni calciatori blasonati, per esempio Pino Brizi, Alessandro Porro e tanti altri ancora.

Tra l’altro, il 17 maggio scorso i dirigenti della Robur sono stati all’Hotel Holiday Inn Rome di Roma dove, presenti le più alte cariche federali, si è tenuta la cerimonia per la consegna delle benemerenze sportive della Lega nazionale dilettanti per celebrare le realtà che vantano più di cento anni di attività. Adesso evidentemente si sono presentati altri problemi nel gestire il gran numero di baby calciatori, per cui la Robur è costretta a rivedere certe scelte. La Vigor Macerata sarebbe disposta ad accogliere sia i giovani (ma è fondamentale l’opinione dei genitori in uscita dalla società salesiana), sia lo staff tecnico per garantire una continuità e far sì che il passaggio sia meno doloroso possibile. Lo scorso anno la Robur Macerata si è presentata anche con una formazione di Terza categoria, ma con simili premesse è molto difficile che possa proseguire quell’esperienza. Con il mantenimento delle squadre Piccoli amici e Primi calci si tutela una realtà storica a cui la città è profondamente legata, ma sono anche da salvaguardare tanti altri giovani che giocano a calcio, che si divertono a correre su un campo, a praticare sport: per questi ragazzi c’è la possibilità offerta dalla Vigor Macerata, molto presto VR Macerata, che vedrà ampliarsi gli organici. Si pensa che possano essere allestite squadre di Giovanissimi, Allievi, Esordienti, Pulcini e Juniores. Ma potrebbe anche essere un discorso ancora più ampio, perché questa nuova realtà potrebbe allacciare altre collaborazioni, perché tutti i ragazzi possano trovare una realtà dove poter giocare. Tutto questo comporterà molti più impegni e un carico maggiore sull’impiantistica di questa società sportiva – la Vigor usa il campo della Pace – che ha una formazione di Seconda categoria. Ma non ci sono problemi legati agli impianti, perché è stato anche visto che la struttura è in grado di supportare un aumento di presenze. Servono invece lavori al campo dei Salesiani: tra il rifacimento del manto e gli interventi sull’impianto d’illuminazione servono 300mila euro.