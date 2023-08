Rocca dei quattro Conti: si torna indietro nel tempo

Oggi e domani, nella frazione di Castel Santa Maria a Castelraimondo, arriva la prima edizione della "Rocca dei quattro Conti", una due giorni che è un viaggio indietro nel tempo tra spettacoli, musica ed enogastronomia. L’obiettivo è quello di far conoscere e di far rivivere il borgo di Castel Santa Maria. Per farlo, il gruppo Pro Castel Santa Maria, con il patrocinio del Comune e della Pro Loco di Castelraimondo, ha organizzato un ricco programma che parte da questo pomeriggio. Entrambe le giornate, dalle 17.30, saranno attive le "botteghe dei mestieri", mentre dalle 18 ci sarà la possibilità di visitare la Rocca accompagnati dai castellani. Dalle 19.30 si mangia: al via il "pasto del castellano" con due menù pensati per l’occasione a cura della rosticceria La Campagnola e di Ciccia del Castello. Oggi, alle 18.30, appuntamento con la danza a cura di Soavi Allegrezze, mentre alle 21.30 va in scena la commedia teatrale "Le Beghe de lu Castellu" con le Dieci Donne Mamme Matte. Alle 22 spettacolo "La Rivincita dei Giullari", alle 23 giocoleria di fuoco con i Carantos e a concludere la serata il dj set di Giorgio Bruzzechesse. Domani bis per "La Rivincita dei Giullari", poi a seguire "Musica Ficta, Suoni Antichi" con l’esibizione musicale di Roberto Lucozzi e infine la battagliola a cura delle compagnie Militia Bartholomei, Morlacchi e Grifoncello.