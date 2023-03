Rocco Parisi e Andrea Greganti ospiti dell’istituto Biondi

Weekend dedicato al clarinetto, all’istituto musicale Nelio Biondi di Camerino. Oggi e domani, nell’ambito dell’offerta formativa 20222023, con il patrocinio del Comune, si terrà il primo incontro della masterclass annuale con il maestro Rocco Parisi, "Il clarinetto basso e il clarinetto strumenti simili ma non troppo, percorso didattico per una conoscenza più appropriata". Affronterà un programma che prevede come argomenti: tecnica di emissione, tecnica di rilassamento, perfezionamento strumentale, tecniche contemporanee, repertorio classico-romantico e del novecento. Inoltre domani alle 15 all’auditorium della nuova accademia della musica di Camerino sede dell’istituto musicale Nelio Biondi (donata dalla Andrea Bocelli Foundation), per la masterclass annuale di clarinetto basso ci sarà l’incontro "Un panorama sulla storia del clarinetto", in cui Andrea Greganti, clarinettista e storico presenterà la sua collezione di clarinetti. La partecipazione all’incontro è gratuita e riservata a tutti gli appassionati di musica.