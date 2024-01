’Rockabilly’ e allegria al Renzetti

Sabato, alle 21, nel Renzetti Aperitivo&Bar Bistrot di Civitanova arriveranno da Corridonia i "Jack and Sti Cats" per portare tanta allegria con il ‘rockabilly’, un genere musicale nato negli anni ‘50, a sud degli Stati Uniti, che fonde rock ‘n’ roll, country, bluegrass, boogie woogie e jazz. La band è composta da Donatello Viggiano (piano), Roberto Germani (batteria), Marcello Gentili (chitarra), Massimo Di Biagio (basso) e Paolo Barbatelli (voce e chitarra). E i miti a cui si ispirano sul palcoscenico sono Jerry Lee Lewis (Great Balls of Fire, Crazy Arms), un pianista, un uomo selvaggio sui tasti, Elvis Presley (Love Me Tender a Jailhouse Rock, Suspicious Minds), osannato da tutti come il "Re del Rock and Roll", Chuck Berry, uno dei primi miti del rock and roll, Roy Orbison, noto per Only the Lonely, You Got It, Oh, Pretty Woman, Crying, In Dreams. "Il nostro è un locale dove si possono gustare ricette internazionali con nuove proposte di cocktail, e chiaramente non può mancare la buona musica - sottolinea il titolare del bar Stefano Renzetti, nonché autore di vari testi didattici e articoli per riviste di settore -. Dedichiamo particolare attenzione all’aperitivo, uno dei momenti più conviviali della giornata".