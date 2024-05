Rockin’1000 all’Olimpico. Il sogno di Carlo Ciarrocchi

"Con i Rockin’1000 e i campioni juventini l’esperienza è stata indimenticabile". Un sogno musicale e calcistico quello vissuto mercoledì dal maceratese Carlo Ciarrocchi, esibitosi alla chitarra elettrica con i musicisti dei Rockin’1000 prima della finale di Coppa Italia allo stadio Olimpico di Roma. "Avevo già avuto esperienza di concerti con i Rockin’1000 – spiega Ciarrocchi –, prima nel 2016 allo stadio di Cesena, nel 2017 in un summer camp a Courmayeur e nel 2018 allo stadio di Firenze. Per un po’ ho messo in stand-by la mia partecipazione al gruppo, fino a quando mi è arrivata la comunicazione in cui i Rockin’1000 preannunciavano di essere stati chiamati per suonare alla cerimonia d’apertura della finale di Coppa Italia. Da tifoso juventino ho subito colto l’occasione di unire le due passioni, la musica rock e il calcio". Un’esibizione che ha coinvolto musicisti "volontari" di tutta Italia, come il format Rockin’1000 vuole, accogliendone però nello stadio solo 100 anziché i canonici 1000, per necessità logistiche. "Durante l’esibizione abbiamo sentito grande partecipazione e apprezzamento da parte del pubblico. La diretta tv non ha permesso di sentire molto per i commenti sportivi, mentre dal vivo ho potuto percepire tutta l’attenzione". Unico chitarrista marchigiano tra i musicisti dell’Olimpico, Ciarrocchi ha poi festeggiato la vittoria con i giocatori juventini a fine partita, coronando un sogno da tifoso. "L’emozione è stata tanta, non solo per l’esibizione musicale, ma soprattutto per l’opportunità di vedere da vicino i campioni della Juve dopo la vittoria. Sono sceso in campo durante i festeggiamenti e ho scattato qualche foto con loro: questo ha reso l’esperienza ancora più indimenticabile".