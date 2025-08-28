Rockin’1000 contro le dipendenze: "La carica dei 101" targata Unicam

La carica dei 101 con la più grande rock band del mondo nella città ducale. L’Università di Camerino organizza un grande appuntamento all’insegna della musica, della formazione e della consapevolezza: sabato, agli impianti sportivi del Cus in località Le Calvie, si terrà "La carica dei 101 – Unicam dice no alle dipendenze", un evento speciale aperto a tutti che unisce la forza aggregante del rock all’impegno concreto dell’ateneo nella prevenzione e nella promozione del benessere. Il momento clou della giornata sarà alle 18.30 con il concerto gratuito dei Rockin’1000, la più grande rock band del mondo, che per questa occasione porterà sul palco 101 musicisti pronti a regalare al pubblico uno spettacolo straordinario. La musica diventerà così linguaggio universale per lanciare un messaggio forte e condiviso: dire insieme "no" a tutte le forme di dipendenza. La giornata prenderà il via dalle 16 con l’apertura dell’Open Day Village, dove i visitatori potranno scoprire da vicino l’offerta formativa di Unicam attraverso stand informativi e attività di orientamento. Sarà l’occasione per conoscere meglio la vita universitaria e i servizi dedicati alle studentesse e agli studenti, in un clima di festa e condivisione. Sempre nel pomeriggio sarà possibile vivere un’esperienza unica di rilassamento e benessere con "L’oasi della calma", condotta dalle psicologhe Cristina Polini e Justyna Poniatowska, già impegnate nei gruppi Memo del progetto Proben. L’attività si svolgerà in due momenti, alle 16.30 e alle 17.30, con un massimo di 25 partecipanti per fascia oraria. La partecipazione è gratuita, ma è gradita la prenotazione. Unicam invita studentesse, studenti, comunità universitaria, famiglie, cittadinanza e tutti quanti interessati a vivere insieme un’esperienza unica. C’è anche la possibilità di trasporto gratuito dalle principali città limitrofe. Si prevede una grande affluenza di giovani. La band di Rockin’ 1000 è formata da musicisti volontari, professionisti e non. Conosciuto in tutto il mondo per il video virale che nel 2015 invitò e poi riuscì a portare i Foo Fighters a Cesena, questo supergruppo, ideato e fondato da Fabio Zaffagnini, conta una community internazionale di 100.000 musicisti iscritti sulla piattaforma dedicata.