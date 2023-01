Rogani e Fontespina 2000 raccolgono fondi con un’iniziativa teatrale

Il connubio tra iniziativa editoriale, teatro dialettale e associazioni di volontariato, già sperimentato con successo in passato, viene riproposto da Flavio Rogani che si è avvalso della collaborazione del gruppo sportivo Fontespina 2000, il quale metterà a disposizione i locali in via Saragat per la presentazione del libro "Zibaldone del Dialetto Civitanovese", in programma oggi alle 18.30. Dal testo di questa pubblicazione sarà poi tratto lo spettacolo teatrale "Tutti a scòla de dialetto", che sarà rappresentato al Cineteatro Rossini mercoledì 1 febbraio alle 21.15. "Tutto il ricavato di queste iniziative editoriali e teatrali – dice Rogani – sarà interamente devoluto a cinque associazioni di volontariato locali: Anffas, Ant, Attivamente-Alzheimer, Come Ginestre e Croce Verde".

Ennio Ercoli