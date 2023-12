Rogante in trasferta a Versailles

L’ingegner Massimo Rogante, già da anni componente del Comitato Scientifico del Centro Internazionale di Studi sulla Sindone (Ciss) e autore di diverse pubblicazioni scientifiche sulla stessa Sindone, è stato invitato in Francia a far parte del Comitato Scientifico del Centre International d’Études sur le Linceul de Turin con sede a Versailles, costituito da fisici, chimici, matematici, medici, esperti di tessuti, archeologi, storici e linguisti, biblisti. Lo scopo è: "Ricercare e promuovere la verità, qualunque essa sia, attraverso il solo approccio di obiettività scientifica, logica e sperimentale, nonché favorire il riconoscimento dei lavori scientifici utili a dimostrare l’autenticità, consentendo di chiarire i punti oscuri e di contrastare i commenti dubbiosi o emotivi incoraggiati da alcune pubblicazioni dannose per la credibilità dell’approccio scientifico". Farvi parte, quindi, è un onore per Rogante, da poco anche presidente del Cosmari, che ha in programma nuove investigazioni di tessuti antichi in collaborazione con l’Università Charles di Praga, volte ad approfondire la fattibilità d’analisi della Sindone mediante tecniche innovative.