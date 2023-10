"Rogante l’uomo giusto, merito di Ciarapica"

"La nomina dell’ ingegner Massimo Rogante (foto) alla presidenza del Cosmari è il giusto riconoscimento al comune di Civitanova, che è finanziariamente il maggior tributario della provincia nel sostegno del Consorzio e non ha avuto fin qui mai un ruolo importante all’interno dell’organismo. Il merito è da ascrivere al sindaco Ciarapica, di questo prendiamo atto e siamo spiacenti per chi ambiva, non sappiamo a quale titolo, alla presidenza di una carica che ha bisogno di competenza e non di soddisfare la voglia di posti di questo o quel partito". Sono le dichiarazioni di Paolo Marino Mercuri, capogruppo di Vince Civitanova, la più longeva e rappresentativa lista civica di centrodestra. "L’ingegner Rogante - aggiunge - non è legato a nessun partito né mi risulta lo sia mai stato. E’ un professionista impegnato su più fronti in Italia e all’estero, è un esperto di materia ambientale e il sindaco lo ha indicato per questo e non per soddisfare le esigenze di visibilità di tanti personaggi".