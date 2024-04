Rogo a Fontescodella: operai a processo

Tre operai impegnati nella manutenzione della ferrovia sotto processo con l’accusa di incendio boschivo, per il rogo divampato a Fontescodella il 19 agosto del 2021. Intorno alle 13, in una giornata calda e ventosa, gli operai stavano usando un frullino lungo i binari per conto di una ditta che faceva manutenzione per le Ferrovie. Ma le scintille sulla vegetazione fecero partire le fiamme, che in breve si propagarono su un’area di 9mila metri quadrati, mettendo in pericolo le abitazioni di via Cioci. I carabinieri individuarono i tre operai: Agostino Antonio Evora, siciliano residente a Ferrara, Damiano D’Orinzi di Civitavecchia, e Pellegrino Meoli di Benevento. I tre assicurarono di aver provato a spegnere le fiamme, ma non ci erano riusciti e così erano scappati. Per spegnere l’incendio era intervenuto anche il canadair. Ieri si è aperto il processo, davanti al giudice Francesca Preziosi. Nella prossima udienza, saranno sentiti i testimoni citati dal pm Francesca D’Arienzo.