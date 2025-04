Rogo doloso allo chalet: "Siamo pronti a ripartire"

È pronto a risorgere dalle ceneri lo chalet Antonio, distrutto dalle fiamme il 3 gennaio scorso. "I danni ammontano a 410mila euro, ma per metà maggio vogliamo essere pronti – dice uno dei proprietari, Andrea Ruffini –. Non ci faremo trovare impreparati anche se abbiamo perso Pasqua e Pasquetta e, probabilmente, il Primo maggio".

Il 3 gennaio, intorno alle 6.30, un disastroso incendio partito dall’esterno della struttura danneggiò lo stabilimento dei fratelli Andrea e Antonio Ruffini. Un incendio doloso, come è emerso anche dalle analisi delle tracce di quello che era rimasto. Per ora i proprietari non sanno come siano finite le indagini, ma si sono rimboccati le maniche e hanno cominciato, appena possibile, a sistemare lo storico chalet sul lungomare Piermanni, in zona Polisportivo. Il rogo in poco tempo aveva provocato danni ingenti: quando i vigili del fuoco, allertati da una residente, erano arrivati, le fiamme erano altissime. Il fuoco aveva interessato la parte esterna della struttura, che dà sul lato della spiaggia, dove erano accatastati sedie, tavoli in plastica e in legno e bancali, ma il fumo e il calore avevano raggiunto anche l’interno. In frantumi le vetrate, annerite le pareti. "Abbiamo atteso tutte le autorizzazioni per poter smaltire i resti dell’incendio, accatastati fuori – racconta Ruffini –. Per giorni e giorni l’aria dentro era irrespirabile. Era tutto coperto dalla fuliggine. Abbiamo rifatto il tetto e il sottotetto, l’impianto elettrico e le vetrate lato mare, da dove era partito l’incendio. L’idea è di riaprire per l’estate. Siamo consapevoli di essere in ritardo, ma per fine maggio la spiaggia sarà pronta e attrezzata con gli ombrelloni: non ci faremo trovare impreparati. Fuori è tutto pulito, dentro manca ancora qualche lavoretto ma il grosso è stato fatto".

"Dalle ceneri, il nostro mare ci ha chiamati ancora – è il messaggio che i proprietari hanno scritto, anche pensando ai tanti clienti che li aspettano –. C’è stato un giorno in cui il nostro lido si è fermato. Il fuoco ha portato via strutture, colori, ricordi. Ma non ha mai sfiorato ciò che ci tiene vivi: l’amore per questo luogo, e per chi lo ha sempre scelto. Abbiamo guardato il mare. Ci siamo guardati negli occhi. E abbiamo deciso di ricominciare. Oggi il nostro lido rinasce. Con ferite che diventano forza, con spazi ricostruiti non solo con le mani, ma col cuore. E soprattutto, con la voglia immensa di accogliervi ancora. Perché questo posto esiste grazie a chi lo vive. E ora più che mai, abbiamo bisogno di voi per riempirlo di sorrisi, musica, salsedine e tramonti. Balneare Antonio Numero 1. Più che un posto una famiglia che resiste, che rinasce, che vi aspetta".

A breve sarà resa nota la data della riapertura.

Chiara Marinelli