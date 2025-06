Rogo nella zona di Castelnuovo. Super lavoro per domare le fiamme

Un vasto incendio è divampato sabato nella zona di campagna di Castelnuovo di Recanati, richiedendo un tempestivo intervento delle squadre di soccorso. Su richiesta del Centro Operativo Comunale e dei vigili del fuoco di Macerata, la squadra Nos – Nucleo Operativo spegnimento – del gruppo comunale di Protezione civile, guidata dal coordinatore Alessandro Mazzanti, è intervenuta sul posto con il modulo antincendio Aib, un’attrezzatura di recente acquisizione montata circa un anno fa su un mezzo della Protezione civile. La fiamme sono state circoscritte e la situazione è tornata sotto controllo. La squadra della Protezione civile è rimasta fino a sera nell’area interessata per monitorare eventuali nuovi focolai, in stretta collaborazione con i vigili del fuoco. A spiegare l’intervento è stato il coordinatore Alessandro Mazzanti, che ha dichiarato: "Noi non sostituiamo i vigili del fuoco, il nostro compito è supportarli quando veniamo attivati dal Centro Operativo Comunale che a sua volta risponde al sindaco. Interveniamo solo in presenza dei vigili del fuoco e solo su incendi di entità limitata, come quelli che possono svilupparsi nei campi. Se ci viene segnalato un incendio boschivo o di campagna, possiamo intervenire con il nostro mezzo dotato di modulo antincendio, che abbiamo installato nel cassone circa un anno fa. Per utilizzare il modulo antincendio è obbligatorio seguire un corso di formazione specifico: si tratta di quattro giornate, articolate su due livelli, al termine delle quali viene rilasciato un attestato che abilita all’uso dell’attrezzatura. L’altro giorno, quando siamo arrivati sul posto, i vigili del fuoco avevano già fatto il grosso del lavoro; noi ci siamo occupati di spegnere i focolai residui e di monitorare l’area per evitare riprese dell’incendio. Vorrei sottolineare che, per attivarci, è sempre necessario passare attraverso il sindaco o il Coc: non possiamo essere chiamati direttamente dai cittadini". Antonio Tubaldi