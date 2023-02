"Rogo Rimel, siamo preoccupati per la salute"

di Lucia Gentili

Una lettera per chiedere la predisposizione di un piano di accertamenti da effettuare nel medio e lungo periodo. Nuova Salvambiente esprime "forte preoccupazione per la salute dei cittadini" dopo l’incendio alla ditta Rimel di Pollenza. Ha scritto all’Azienda sanitaria territoriale Ast, Arpam, Regione, Provincia, prefetto, vigili del fuoco e ai sindaci di Pollenza, Macerata, Tolentino, Corridonia, Urbisaglia e Colmurano. "I dati diffusi dall’Ast circa le analisi effettuate su alcuni campioni di uova sono tutt’altro che confortanti", spiega l’associazione evidenziando come l’Azienda sanitaria attribuisca la contaminazione ad una pluralità di fattori "che purtroppo però non specifica". "Alla popolazione non interessa accertare chi abbia causato l’inquinamento – aggiunge –: a questo si spera provvederanno le autorità preposte, comparando i dati attuali con quelli acquisiti in precedenza in occasione dei molteplici incidenti che si sono susseguiti nella zona dal 2007 ad oggi (tra Rimel, Cosmari e Orim). La popolazione, in questo momento, vuole che si focalizzi l’attenzione sui dati emersi dagli accertamenti, che hanno evidenziato nel 62,5% dei campioni analizzati una contaminazione da diossina oltre i limiti di legge". Idem per i rilevamenti effettuati sul terreno, che hanno registrato il superamento del parametro di diossina in alcuni terreni di contrada Rancia, a Tolentino. Inoltre l’associazione chiede perché sono state analizzate solo le uova destinate ad autoconsumo e non anche i prodotti destinati alla commercializzazione; e perché non sono stati effettuati altri controlli sia sugli alimenti che sul suolo in altri Comuni, come alla frazione di Passo del Bidollo a Corridonia e a Sforzacosta. "Anche se c’é ancora da stabilire se l’inquinamento rilevato possa derivare in via esclusiva dall’incendio Rimel – conclude Nuova Salvambiente – crediamo sia dovere delle istituzioni e degli enti preposti accertare il grado di contaminazione dell’area circostante, prendendo in esame tutte le matrici ambientali. Chiediamo alle autorità di compiere ogni sforzo necessario per attuare il principio costituzionale che garantisce ad ogni cittadino il diritto alla salute. Il nostro pensiero va in particolare ai bambini".