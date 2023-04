Romagnoli spiega Hannah Arendt

"Il linguaggio del dominio: Hannah Arendt e l’analisi della propaganda totalitaria" è il titolo della conferenza che la professoressa Alice Romagnoli terrà questa sera alle 21 agli Antichi forni, per il ciclo di incontri su "Linguaggio e verità" curato dalla Scuola popolare di filosofia. Nel 1924, Hitler scriveva che "la propaganda non ha il compito di individuare verità oggettive, il suo compito è servire l’obiettivo senza esitazioni". L’istituzione del Ministero dell’educazione pubblica e della propaganda mise in atto un sistema capillare di condizionamento: imponenti coreografie pubbliche, l’uso di slogan ossessivi, campagne di stampa, filmografia, tutto contribuì ad annullare il senso critico e la libertà di pensiero. Il pensiero acuto e senza sconti della Arendt apre una finestra di più vigile attenzione e consapevolezza.