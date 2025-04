Romanati Eternal Festival. Oggi il concerto di "Luca Coi Baffi"

Oggi nuova data per il "Romanati Eternal Festival": in piazzale Giordani, a Recanati, dalle 17, "Luca Coi Baffi", nome d’arte di Luca Casentini, cantautore classe ’97 della provincia romana con un piede nel punk e l’altro nella canzone d’autore. Sarà accompagnato da Paolo Galassi alla chitarra, Tony Felicioli ai fiati e Maurizio Scocco al basso. Insieme a lui anche Zio Pecos (foto), la band che da più di 20 anni calca palchi importanti in tutto il territorio nazionale. Dopo tre intense serate all’interno del locale Skasa, il festival Romanati, nato per celebrare le affinità culturali tra Roma e Recanati, si presenta questa sera in uno spazio pubblico all’aperto, all’insegna della musica d’autore, della buona compagnia e del buon cibo. Birra e stuzzicherie a cura del pub Skasa per tutta la durata la manifestazione. Tutte le fasi di Romanati sono realizzate grazie alla collaborazione tra l’associazione Whats Art, Leda e Skasa.