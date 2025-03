"Romanati Eternal", stasera De.Stradis ospite del festival

Il Romanati Eternal Festival di Recanati prosegue il suo cammino questa sera allo Skasa di Recanati con Vincenzo Destradis, in arte De.Stradis, tra i vincitori di Musicultura 2024 con il brano "Quadri D’autore". Nato nel 1994, De.Stradis è un talento poliedrico con un diploma in canto jazz al Conservatorio di Bologna. Ha partecipato a numerosi tour in Italia e Europa, collaborando con vari progetti, tra cui i Westfalia a XFactor 21. È affiancato nella produzione da Filippo Bubbico, polistrumentista e producer con cui collabora da 10 anni.

Il festival non si ferma qui: il 6 aprile, Piazzale Giordani accoglierà Francesco di Gregorio con un omaggio ai "Fiori del Male" di Baudelaire, e la musica all’aperto proseguirà con il gruppo Zio Pecos. La chiusura è prevista il 25 aprile con un Live Music e Djset curato dal collettivo Eternal Session, che unisce musicisti locali con un grande amore per la musica. Romanati è un evento reso possibile grazie alla collaborazione tra Whats Art, Leda e Skasa.