Romano Carancini critica la 'tabella E' del bilancio regionale: clientelismo da riformare

La "tabella E", ovvero il documento allegato agli atti di bilancio della Regione, è sotto la lente del consigliere Pd Romano Carancini. La tabella contiene stanziamenti di risorse che la giunta regionale vuole far spendere immediatamente.

"Attraverso questo elenco – spiega Carancini – chi governa destina fondi per determinati progetti. Una buona fetta dei soldi va a Comuni amici di chi governa la Regione. Succedeva anche prima, non voglio fare il moralista. Finora c’è stata una forma inaccettabile di clientelismo legittimato, al limite dello scambio tra voto e consenso, che va sradicata. Sto lavorando per riformare la tabella E: è giusto destinare risorse ai Comuni, ma il sistema va regolarizzato. Mettiamo ad esempio che la Regione destini 2 milioni in questo ambito; ogni Comune potrebbe fare richiesta per il proprio progetto, entro una determinata soglia, fino a un massimo di 50-60mila euro. E la Regione, con un principio di rotazione, potrebbe decidere a chi destinare le risorse anno per anno, per accontentare tutti. Serve trasparenza."

Ad attirare l’attenzione, tra gli enti beneficiari, Castelraimondo. "Nel 2022 hanno dato al Comune 60mila euro per le luminarie di Natale, e per il 2025 ne sono previsti altri 60mila per la promozione turistica – prosegue il consigliere dem -. Non voglio creare un caso con la sola Castelraimondo, anche se è un esempio di come funzioni il sistema; ci sono tante Castelraimondo nelle Marche, anche nelle altre province. Ad esempio 40mila euro sono andati a Sant’Angelo in Pontano come contributo straordinario per l’acquisto di capannoni e ricovero mezzi pubblici e polizia locale, 50mila all’unione Monti Azzurri sempre per il ricovero mezzi, 30mila per la valorizzazione dei percorsi turistico-ambientali a Pieve Torina. Altri 60mila euro a Matelica per il Sinclinale. Perché a questi Comuni piuttosto che a Montecassiano, Porto Recanati o Pollenza?"

Carancini evidenzia come la maggioranza, in una commissione prima dell’assestamento, si sia "spartita 1,4 milioni in pochi minuti. Ripeto – conclude –, va bene destinare fondi ai Comuni, ma deve esserci una regola secondo un principio di uguaglianza, seguendo un criterio di rotazione. Il principio per cui vengono dati 60mila euro a un Comune, per fare sì che sia il più bello di tutti, è sbagliato. In base alla legge di stabilità, ci sono anche 1,2 milioni. Mi auguro si cambi metodo. Presenterò un nuovo emendamento sulla tabella E, speriamo non venga bocciato anche questa volta".