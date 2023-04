Romano Carancini "Il capoluogo è fermo, il Pd deve aprire subito un dialogo per il 2025"

di Giancarlo Falcioni

"È una città ferma, che non riconosco. È arrivato il momento che il Pd apra un dialogo con tutte le anime dell’opposizione per un progetto di rilancio in vista del 2025". Così l’ex sindaco, oggi consigliere regionale, Romano Carancini fotografa la situazione politica maceratese, dopo due anni e mezzo di amministrazione di centrodestra.

Carancini, come è cambiata la città?

"Non sto a dare giudizi o a fare il censore. La mia è una lettura di quello che vivo da cittadino. Questa è una città che non riconosco, a partire dalla sua anima, cioè il centro storico: non è più abitato dalle persone ma dalle auto, è sfigurato. Vedo poi una città che ha perso centralità rispetto al territorio. Oggi non siamo in nessuno dei governi degli enti che gestiscono i servizi. Per esempio il Cosmari: mi pare poco comprensibile che nel cda non ci sia un rappresentante del capoluogo. Non abbiamo un ruolo determinante nemmeno nell’Aato, per l’acqua".

In realtà c’è la Provincia, di cui Parcaroli è presidente...

"La Provincia è importante, ma non è diventato un punto di soluzione delle questioni. Basti pensare alla discarica: Parcaroli si riduce a dare responsabilità a Tonino Pettinari, ma si sveglia tardi. Lui governa da due anni e mezzo".

Le difficoltà maggiori per Parcaroli arrivano dalla maggioranza più che dall’opposizione.

"Si ha l’impressione di una città non governata. In ogni amministrazione ci sono contrapposizioni, ma poi a un certo punto si decide. Qui invece gli assessori marciano senza una filosofia comune. Usare le tante risorse a disposizione senza una logica, significa sprecarle: se spendo un milione per collegare corso della Repubblica a via Gramsci, mi chiedo dove sia la visione. O è il capriccio di qualcuno? Su Rampa Zara, c’è uno studio che ci dice che mancano i parcheggi in città? Sarebbe una scelta disgraziata, incomprensibile, anche perché le aree sono di privati. Spesso si ha l’impressione che il sindaco non si renda conto di dove sia e c’è il rischio che qualcuno si prenda gioco della sua buona fede: in questo senso l’ospedale è una ferita pazzesca per la città, in due anni e mezzo la Regione non ha fatto nulla".

Dal centro fiere alle piscine, il centrodestra taglierà il nastro di molte opere avviate da voi. Perché in vent’anni di governo non siete riusciti a portarle a termine?

"I meriti vanno attribuiti a chi ha avuto l’idea, a chi ha trovato le risorse e poi a chi attua le cose. Oggi siamo in un tempo diverso: fino al 2015 tutte le città avevano il patto di stabilità, noi non potevamo fare un marciapiede per tutti i vincoli che ci venivano imposti. Questo non vuol dire che non ci sono stati errori, la piscina è certamente un’opera arrivata tardi. Ma basterebbe un po’ di onestà intellettuale per riconoscere il lavoro fatto dalle precedenti amministrazioni".

Il centrosinistra non sembra essersi ancora ripreso dalla sconfitta del 2020.

"Quella sconfitta è stata uno choc, in particolare perché avvenuta al primo turno. Spesso il problema per chi sta all’opposizione è comunicare il lavoro che viene fatto. Quello che manca è la capacità di provare a costruire un’opposizione integrata. In altre parti, i Cinque Stelle e il Pd dialogano: non farlo a Macerata sarebbe un grave errore. Occorre porre le basi per riaprire un confronto in cui devono starci tutti. Le differenze attuali non sono così grandi da impedirci un progetto diverso nel 2025. Dobbiamo parlarci: noi, i Cinque Stelle, Azione e Italia Viva, per un progetto che coinvolga tutti dal centro alla sinistra".

Crede di avere qualche responsabilità nella sconfitta del 2020 e nella mancanza di dialogo con le altre forze?

"Rispetto ad alcune scelte credo di aver avuto delle responsabilità. Però sotto il profilo politico ricordo che la mia amministrazione metteva insieme sinistra e centro. Io credo che nel 2020 abbia pesato il ruolo della Diocesi. La legittima volontà di guardare altrove è stata determinante. Penso sia stato un errore e alcuni effetti li vediamo".

Nel centrosinistra non si vede all’orizzonte una persona che possa incarnare il progetto di cui lei parla. Dovrete guardare alla società civile come ha fatto il centrodestra con Parcaroli?

"Se non c’è un metodo di lavoro collegiale, non può esserci neanche il nome. È come partire dalla parte sbagliata. Io sono certo che dentro questa città esistano personalità che possono guidare autorevolememte un progetto di rilancio. Credo che il Pd debba farsi carico subito, di corsa, del ruolo di cucire. Quanto al nome, talvolta è utile individuare persone della società civile che abbiano dimostrato di avere una credibilità personale. Ma occorre essere attenti: non tutti quelli che hanno avuto successo nella vita sono adatti a diventare amministratori".