Romanzo incentrato sulla Vespa di Peck a Cingoli: scopri "Pinky in Vespa"!

A Cingoli, nel Museo internazionale del sidecar, è stato presentato il romanzo "Pinky in Vespa" del pesarese Massimo Conti , autore di numerose pubblicazioni. Non casuale, per lo svolgimento dell’evento, la scelta della struttura realizzata da Frontalini col figlio Giacomo, in cui sono conservati quasi 200 veicoli. Una delle sei sezioni del Museo ospita anche i mezzi utilizzati nei più celebri film, tra cui l’esemplare della mitica Vespa ’farobasso’ pilotata da Gregory Peck, passeggera Haudery Hepburn, in "Vacanze romane" (esposta per l’occasione). Proprio questa Vespa è la protagonista del romanzo in cui due amici, già inconsapevoli, scoprendo che la stanno trasportando fino a Trieste, decidono di rubarla. Tra il pubblico numerosi i ’vespisti’. Durante l’incontro, Frontalini ha annunciato l’organizzazione d’una serie di eventi dedicati al patrimonio motoristico.

Gianfilippo Centanni