"Romanzo occidentale", in biblioteca il ricordo del senatore Volponi

Nel centenario della nascita del senatore marchigiano Paolo Volponi, scrittore e poeta, l’Associazione laureati ateneo maceratese Alam propone per oggi alle 16, nella Biblioteca didattica dell’Università in piazza Oberdan, la presentazione del volume "Romanzo occidentale. Volponi e noi. Stenogrammi di filosofia, letteratura e politica" di Antonio De Simone, filosofo e saggista. Dopo i saluti del rettore John Mc Court, Mauro Cascio, giornalista e scrittore dialogherà con l’autore. Presiede il confronto la presidente di Alam Daniela Gasparrini, modera Francesco Bernabucci. Nel volume De Simone espone una galleria di autori in cui Volponi è riletto nella politicità del fatto letterario, a partire dall’amico e maestro Pasolini.