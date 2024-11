"Romeo e Giulietta" al Velluti. Lo spettacolo di Stivalaccio Teatro

"Romeo e Giulietta. L’amore è saltimbanco" di Stivalaccio Teatro inaugura domani (alle 21.15) la stagione in abbonamento del teatro Velluti di Corridonia. Stivalaccio Teatro è una giovane compagnia di teatro popolare che per il suo "percorso di rivitalizzazione e reinvenzione della tradizione della Commedia dell’arte e delle forme popolari del teatro" è quest’anno candidata al premio Ubu nella categoria "Progetti speciali". Ispirata all’intero repertorio shakespeariano, questo Romeo e Giulietta si sviluppa sul soggetto originale Marco Zoppello, che è anche regista e che lo interpreta con gli attori Anna De Franceschi e Michele Mori. Per la breve sosta veneziana nel 1574 di Enrico III di Valois, diretto a Parigi per essere incoronato Re di Francia, Giulio Pasquati e Girolamo Salimbeni, coppia di ciarlatani saltimbanco dai trascorsi burrascosi, vengono incaricati di dare spettacolo in onore del principe. Non una storia qualunque ma più grande storia d’amore mai stata scritta: Romeo e Giulietta. Due ore di tempo per prepararsi ad andare in scena ma, soprattutto trovare la Giulietta giusta da far ammirare al principe Enrico. Biglietti acquistabili nei punti vendita Amat/Vivaticket, su vivaticket.com e a teatro domani dalle 18.