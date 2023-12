"Romeo e Giulietta. L’amore è Saltimbanco": due spettacoli da vivere al teatro Lauro Rossi

Vivace e prorompente, domani e domenica arriva al Lauro Rossi di Macerata la compagnia veneta Stivalaccio Teatro, con "Romeo e Giulietta. L’amore è Saltimbanco", spettacolo proposto nella stagione realizzata dal Comune di Macerata con l’Amat e il contributo della Regione e del MiC. La storia si svolge nel 1574. Venezia in subbuglio: per calli e fondamenta circola la novella Enrico III di Valois, diretto a Parigi per essere incoronato Re di Francia, passerà una notte nella Serenissima. Giulio Pasquati e Girolamo Salimbeni, coppia di ciarlatani saltimbanco dai trascorsi burrascosi, sono incaricati di dare spettacolo in onore del principe. Non una storia qualunque, la più grande storia d’amore mai scritta, Romeo e Giulietta. Due ore di tempo per prepararsi, provare lo spettacolo e soprattutto trovare la "Giulietta" giusta da far ammirare al principe Enrico. Ecco comparire nel campiello la procace Veronica Franco, poetessa e "honorata cortigiana", disposta a cimentarsi nella parte dell’illibata giovinetta. Si assiste dunque a una prova aperta, alla maniera dei comici del "Sogno di una notte di mezza estate", dove la storia del Bardo prende forma e si deforma. La scenografia è di Alberto Nonnato, i costumi di Antonia Munaretti, le maschere di Roberto Maria Macchi, duelli a cura di Giorgio Sgaravatto e consulenza musicale di Veronica Canale. Info alla biglietteria dei teatri, 0733.230735 e Amat 071.2072439 e su Vivaticket (anche online). Gli spettacoli inizieranno domani alle 21 e domenica alle 17.