Romeo, Giulietta e il saltimbanco

"Girolamo Salimbeni e Giulio Pasquati, sopravvissuti all’inquisizione, ripiegano sul poco onorifico mestiere del saltimbanco. Finalmente però giunge, inaspettata, l’occasione per riscattarsi. Recitare per Enrico III, futuro Re di Francia, nientemeno che la più grande e tragica storia d’amore di tutti i tempi: Romeo e Giulietta. Ed ecco comparire nel campiello Veronica Franco, ‘honorata cortigiana’ della Repubblica, disposta a cimentarsi nell’improbabile parte dell’illibata giovinetta. Si assiste dunque a una prova aperta, dove la celeberrima storia si deforma e si mescola in improvvisazioni, suoni, duelli e pantomime". Domenica, alle 17.30, il teatro Mugellini di Potenza Picena ospiterà per il secondo anno consecutivo l’arte irriverente della compagnia vicentina Stivalaccio Teatro, con lo spettacolo "Romeo e Giulietta – l’amore è saltimbanco". Sul palco gli attori Anna De Franceschi, Michele Mori e Marco Zoppello (che è anche regista). Le prevendite sono su Ciaotickets.com e nei rivenditori fisici autorizzati: al Caffè dello Sport a Potenza Picena e alla Tabaccheria Punto & Virgola a Porto Potenza Picena. Per info: 3395045411.

Giorgio Giannaccini