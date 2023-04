Romeo, Giulietta e l’amore

Appuntamento nel segno della commedia dell’arte con "Romeo e Giulietta. L’amore è saltimbanco" di Stivalaccio Teatro, soggetto originale e regia di Marco Zoppello, che mercoledì alle 21.15 conclude la stagione del teatro Piermarini di Matelica, promossa dal Comune con l’Amat. "Lo spettacolo è ambientato nel 1574 nella Serenissima Repubblica di Venezia – spiegano dall’Amat –. Giulio Pasquati e Girolamo Salimbeni, due saltimbanchi dal passato burrascoso, vengono incaricati di mettere in scena Romeo e Giulietta, in onore del principe Enrico III di Valois. I due hanno due ore per prepararsi e andare in scena, ma soprattutto devono trovare la Giulietta giusta, casta e pura da far ammirare al principe. Compare, così, la procace Veronica Franco, "honorata cortigiana" e poetessa, che si incarica di interpretare l’illibata giovane. Si assiste ad una "prova aperta" dove la storia del Bardo si forma e si deforma in dialetti, canti e improvvisazioni. Michele Mori, Marco Zoppello e Anna De Franceschi rileggono il classico shakespeariano con il loro stile irriverente e scanzonato. Per Informazioni: 0737.781811.