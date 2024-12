Romitelli conquista i bambini

Piero Romitelli, noto cantautore, compositore e paroliere (ha composto testi per Marco Mengoni, Eros Ramazzotti, Emma, Loredana Bertè, Noemi, Giusy Ferreri, Dolcenera, Raf, Francesco Renga, Michele Bravi e il Volo), in occasione dell’ultimo giorno di lezione prima delle vacanza natalizie ha partecipato alla festa della scuola dell’infanzia "piazza Giovanni XXIII" di Trodica.

Romitelli, che da un paio di anni scrive anche canzoni per bambini come "Ci pensa mamma", seconda classificata allo Zecchino d’oro 2023, "Cocco-dance" allo Zecchino 2024 e, sempre nel 2024 "La notte di Natale" per Carolina Benvenga (tre milioni di visualizzazione in due mesi), non si è sottratto all’invito delle insegnanti dell’Istituto frequentato dalle sue due figlie, Alma e Lena. Si è messo in gioco con entusiasmo, ballando e cantando insieme ai bambini e dedicando loro le sue tre canzoni.

L’impressione unanime di tutte le insegnanti è stata di avere a che fare con una persona molto disponibile e, allo stesso tempo, umile e discreta, che non ama farsi pubblicità nonostante la sua indiscussa bravura.

Il dirigente scolastico, Rosario Suglia si è complimentato con Romitelli, al quale ha consegnato un attestato di riconoscimento.