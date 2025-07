Rompe il braccialetto elettronico e fugge: preso

Maltrattamenti nei confronti della madre: con questa accusa è stato arrestato un 41enne di Morrovalle. Di recente aveva danneggiato il braccialetto elettronico, che gli era stato imposto proprio per tenerlo sotto controllo.

I carabinieri dell’aliquota radiomobile della Compagnia di Civitanova, diretti dal capitano Angelo Chiantese, con la collaborazione dei colleghi di Morrovalle, hanno rintracciato e arrestato un uomo di 41 anni residente a Morrovalle, già noto alle forze dell’ordine, in esecuzione di un ordine di custodia cautelare in carcere emesso dalla procura di Macerata. Per il morrovallese era stata già disposta la misura cautelare del divieto di avvicinamento con braccialetto elettronico, per violenza e maltrattamenti nei confronti della madre. Ma nei giorni scorsi aveva violato più volte il divieto e in ultimo aveva anche forzato il dispositivo di controllo, e in questo modo si era reso di fatto irreperibile.

Subito è scattato un allarme, anche nel timore che il 41enne potesse tornare a prendersela con la madre. Ma dopo incessanti ricerche, le pattuglie lo hanno rintracciato e arrestato, per aver violato la misura che gli era stata imposta.

Al termine delle formalità di rito svolte in caserma, l’uomo è stato chiuso nel carcere di Montacuto.

Per ora dunque la situazione è sotto controllo, per quanto riguarda la tutela dell’incolumità della madre. Ulteriori valutazioni saranno fatte nei prossimi giorni.

Chiara Marinelli