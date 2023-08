Rompe una porta a calci, ma viene inchiodato

di Lucia Gentili

Prende a calci la porta a vetri di un negozio, in centro storico. Ma viene inchiodato dalle telecamere di videosorveglianza. E ora i carabinieri sono sulle tracce del responsabile. È accaduto nella notte tra sabato e domenica a San Severino, in via Bigioli, ai danni di "Biosana Pets", giovane attività che compie due anni il prossimo dicembre e vende articoli per animali domestici. La titolare, Jessica Menichelli, è stata avvisata di quanto accaduto dalle forze dell’ordine domenica all’alba, intorno alle 5.45 in quanto alcuni passanti avevano notato la vetrina sfondata. Nessun segno di scasso: non si è trattato di un furto, l’autore non è entrato nel negozio. Si è "limitato" all’atto vandalico. La porta, pericolante, è stata subito messa in sicurezza e sostituita (con non poche difficoltà, considerando il periodo estivo e le vetrerie piene di scadenze) dalla proprietaria, che lunedì ha regolarmente aperto la sua attività. I danni sono ancora da quantificare. Tanti i messaggi di vicinanza dai concittadini. Ma resta l’amarezza di un gesto spiacevole. La Menichelli l’altro ieri è andata a sporgere denuncia alla caserma locale. Le indagini sono ancora in corso. Ma intanto l’attenzione dei carabinieri (sotto la Compagnia di Tolentino) si è concentrata sulle immagini del sistema di videosorveglianza cittadino, che verosimilmente hanno condotto all’individuazione del responsabile. L’uomo che prende a calci la porta. L’altra notte non sarebbero finiti nel mirino del teppista altri negozi. Ma di recente, durante le feste patronali di giugno, erano state danneggiate quattro auto, tra cui un fuoristrada della Polizia locale. Gli stessi agenti, in quel caso, erano risaliti al vandalo, denunciato per danneggiamento. I veicoli erano parcheggiati tra il piazzale della stazione, viale Bigioli e via San Michele. Prosegue il giro di vite di Comune e forze dell’ordine.