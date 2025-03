Rosaria Giacomozzi alla guida dei Pensionati Cisl

Rosaria Giacomozzi è stata confermata alla guida dei Pensionati Cisl della zona Tolentino-Camerino per i prossimi quattro anni, coadiuvata dai membri della segreteria Pacifico Bonifazi e Fabrizio Costantini. Oltre 50 delegati si sono ritrovati martedì in teatro a Urbisaglia, per rinnovare la segreteria ed eleggere i delegati al congresso regionale. I lavori sono stati aperti dal segretario regionale Paolo Santini e conclusi dal segretario generale Silvano Giangiacomi. Presente anche il sindaco Natalini.