Rosella Sensi lancia la sfida a Innocenzi e Pazzaglini

@Sarà una sfida a tre quella per il rinnovo dell’amministrazione di Visso. Da un lato c’è la maggioranza uscente, che fa quadrato intorno alla figura di un ex sindaco vissano, Giuliano Pazzaglini, che è stato senatore della Lega. In lista ci sarà anche il sindaco uscente, Maurizio Spiganti, che ha deciso di fare un passo di lato. Da parte sua, il candidato Pazzaglini ha deciso di guardare oltre il procedimento penale contro di lui ancora in corso, risultato del suo ultimo mandato da sindaco: "Le ultime vicissitudini giuridiche sono la ragione per cui non mi ero candidato l’ultima volta. Ma ho anche pensato che in circa 25 anni di attività ho avuto 22 procedimenti e finora ne sono uscito sempre pulito e questo certifica il fatto che effettivamente ho lavorato bene, con correttezza. Non ho voluto lasciarmi intimorire. Inoltre, quella di cui faccio parte è una realtà politica che ha più anzianità addirittura di alcuni partiti che siedono in parlamento. È lo stesso gruppo da circa 22 anni, sempre coeso, con uno spirito tale che ha consentito di affrontare un dramma come il sisma ma anche attività ordinarie e sopravvivere sconfitta elettorale del 2009. È una fortuna che non può essere dispersa".

A correre per Visso c’è poi l’ex presidente della Roma, Rosella Sensi, figlia d’arte nell’amministrazione vissana. Sia suo nonno che suo padre furono sindaci del paese. Ha atteso la giornata di ieri per ufficializzare la sua discesa in campo: "Fino all’anno del terremoto venivo a Visso, anche con le mie figlie. Poi purtroppo il terremoto ha lesionato la nostra casa, ma il legame con gli amici e la città di Visso non si è mai dissolto, anzi, è sempre forte. Ho pensato molto alla possibilità di candidarmi, perché quando si affrontano questi percorsi è importante riflettere bene, soprattutto per senso di responsabilità e rispetto verso i cittadini e il territorio. Però ho visto una città distrutta, ancora lontana dal ritrovare una dignità, la sua bellezza di un tempo, nonostante siano trascorsi 8 anni dal sisma. Voglio che torni agli onori che merita". Terzo sfidante è l’ex dirigente della questura di Macerata, Andrea Innocenzi: "La mia vita è sempre stata dedicata alla difesa degli ultimi, non sono un professionista della politica, non ho tessere di partito, non vengo dai banchi del consiglio comunale. Da cittadino e da Dirigente in servizio mi sono sempre occupato della comunità vissana, dove la mia famiglia ha le sue origini e dove mio padre è stato consigliere comunale. Ho pensato molto se era arrivato il momento per me di mettermi in gioco a 64 anni per il paese che ho sempre portato nel cuore. Poi un gruppo di cittadini mi ha spinto a farlo ed insieme stiamo percorrendo questa emozionante avventura. Forse siamo dei sognatori, ma già pensarlo significa che è possibile. Per troppi anni ci sono state divisioni che hanno portato questa comunità a non ritrovarsi più unita".

Gaia Gennaretti